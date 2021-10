Novo executivo do Funchal já deu início à primeira reunião de Câmara

Já teve início, esta manhã, a primeira reunião de Câmara do novo executivo liderado por Pedro Calado. A reunião decorre na Câmara Municipal do Funchal, sendo que a ordem de trabalhos conta com a distribuição de pelouros pelos vereadores.

Numa nota ontem enviada à imprensa, o presidente da Câmara do Funchal avançou que hoje serão confirmados os cinco vereadores em regime de tempo inteiro, assim como assumirá as competências que lhe serão delegadas pela Câmara Municipal.

De qualquer forma, já se sabe que Pedro Calado ficará com os pelouros da Cultura, Desporto, Juventude, Relações Internacionais, Cooperação Externa e Assuntos Jurídicos. Cristina Pedra será a vice-presidente, com as áreas da Economia, Apoio ao Investimento e Fundos Comunitários, Finanças, Mercados Municipais, Turismo, Recursos Humanos, Modernização Administrativa e Informática, Auditoria Interna e Fiscalização Municipal.

Bruno Pereira terá as funções de Coordenação Política, Contratação Pública, Obras Públicas, Infraestruturas, Edifícios e Equipamentos, Gestão de Frota, Mobilidade, Trânsito, Protecção Civil, Bombeiros e Empresa Municipal – Sociohabitafunchal.

Margarida Pocinho, indicada pelo CDS e que ocupou o 4.º lugar da lista da candidatura ‘Funchal Sempre à Frente’, fica com as pastas da Educação e Cidadania, Ciência, Conhecimento e Inovação, Apoio Social, Prevenção da Toxicodependência, Igualdade de Género, Protecção de Dados, Saúde e Políticas de Longevidade e Empresa Municipal - Frente MarFunchal.

João Rodrigues tutela a Gestão do Urbanismo, Ordenamento do Território, Planeamento Estratégico, Reabilitação Urbana, Georreferenciação, Licenciamentos e Fiscalização Urbanística.

Nádia Coelho é a sexta executiva nomeada a tempo inteiro e ficará com os pelouros do Ambiente, Salubridade, Resíduos, Águas e Saneamento Básico, Espaços Verdes, Cemitérios, Causa Animal e Fiscalização Ambiental.