LPCC organiza webinar sobre o Cancro da Mama

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) dá continuidade ao ciclo de sessões informativas, promovendo um webinar, em directo, através da página oficial de Facebook, hoje, dia 22 de Outubro, pelas 21h00.

Um oportunidade para assistir a este webinar intitulado 'Cancro da Mama', que será moderado por Pedro Pereira, médico interno de Medicina Geral e Familiar e contando com as palestrantes Tatiana Luís, médica interna de Medicina Geral e Familiar, Sara Câmara, médica especialista em Ginecologia e Obstetrícia, e Pedro Berenguer, elemento do Registo Oncológico da RAM.