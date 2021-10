Três eleitos pela coligação ‘Mais Para o Porto Moniz’ pedem substituição na primeira reunião de câmara

A primeira reunião de câmara do novo executivo Porto Moniz, que decorreu esta quinta-feira de manhã, fica marcada por três pedidos de substituição por parte dos vereadores eleitos pela coligação ‘Mais Para o Porto Moniz’ (PPD-PSD/CDS-PP).

"Foi uma situação insólita aquela que se viveu, esta manhã, na reunião de Câmara no Município de Porto Moniz. Três eleitos pela coligação ‘Mais Para o Porto Moniz’, PPD-PSD/CDS-PP pediram substituição na primeira reunião de câmara, após a instalação dos órgãos daquele município", refere um comunicado da autarquia.

Questionado sobre a situação, no final da reunião, Emanuel Câmara, presidente da Câmara Municipal de Porto Moniz, disse que “todos são importantes, mas ninguém faz falta”, salientando, todavia, que “a população do Porto Moniz, que votou naquela coligação para a representar, deve estar, neste momento, a sentir-se defraudada, uma vez que os membros eleitos faltaram logo à primeira chamada para o exercício das suas funções”.

Acresce ao facto de Raimundo Silva, cabeça-de-lista da coligação ‘Mais Para o Porto Moniz’, PPD-PSD/CDS-PP e Raquel Rodrigues, eleita em número dois na mesma lista, terem solicitado substituição na primeira reunião daquele órgão executivo, recaindo a representação daquela coligação sobre os números 3 e 5 daquela lista, uma vez que Anália Matos, número 4 daquela lista, também solicitou substituição.

Ainda no âmbito das declarações proferidas no final da reunião, Emanuel Câmara deu as boas-vindas aos novos vereadores, ainda que não tivessem sido os eleitos.