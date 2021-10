Três combustíveis recuam mas apenas abaixo de há 15 dias

O preço dos três combustíveis, cujo valor máximo de venda ao público é afixado administrativamente pelo Governo Regional, recuam esta semana devido às medidas de contensão do aumento do Imposto Sobre Produtos Petrolíferos (ISP) determinadas para conter os aumentos que se registavam nas últimas semanas.

Apesar desta decisão que faz o preço da Gasolina IO95, do Gasóleo Rodoviário e do Gasóleo Colorido e Marcado refrearem os aumentos que se verificavam há seis semanas consecutivas, a verdade é que as diminuições apenas recuaram face à semana passada (no caso dos gasóleos) ou há duas semanas (na gasolina), mantendo-se assim entre os mais altos dos últimos anos e acima das médias dos últimos anos.

Estes eram os preços em vigor na semana de 4 a 10 de Outubro de 2021:

Gasolina super sem chumbo IO 95 ........€ 1,675 por litro

Gasóleo rodoviário................................. € 1,457 por litro

Gasóleo colorido e marcado................... € 0,889 por litro

Estes eram os preços na semana de 11 a 17 de Outubro de 2021:

Gasolina super sem chumbo IO 95 ........€ 1,698 por litro

Gasóleo rodoviário................................. € 1,486 por litro

Gasóleo colorido e marcado................... € 0,915 por litro

Estes eram os preços na semana passada (18 a 24 de Outubro de 2021):

Gasolina super sem chumbo IO 95 ........€ 1,732 por litro

Gasóleo rodoviário................................. € 1,525 por litro

Gasóleo colorido e marcado................... € 0,951 por litro

E estes são os preços em vigor esta semana, pelo menos de hoje, 25 de Outubro, até domingo, 31 de Outubro de 2021:

Gasolina super sem chumbo IO 95................................. € 1,692 por litro

Gasóleo rodoviário ........................ € 1,505 por litro

Gasóleo colorido e marcado ....................... € 0,931 por litro.