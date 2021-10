Cerca de 370 migrantes da Líbia resgatados do Mediterrâneo este fim-de-semana

Cerca de 370 migrantes provenientes da Líbia foram resgatados, neste fim de semana, no Mediterrâneo e repatriados, apesar de o país ser considerado inseguro, revelou hoje a Agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

De acordo com o ACNUR, no sábado foram intercetadas 198 pessoas em duas embarcações pneumáticas, e reencaminhadas para os portos de Tripoli e Zawara, na Líbia, com destino a centros de detenção.

Na madrugada de hoje foram localizados outros 116 migrantes, entre os quais 20 mulheres e sete crianças, numa embarcação, e foram transportados também para a capital líbia.

Hoje de manhã as autoridades intercetaram um terceiro grupo de 56 migrantes, provenientes de Zawara e reconduzidos a Tripoli, que tiveram de ser assistidos por ferimentos ligeiros e sintomas de hipotermia.

No Mediterrâneo permanece o barco "Geo Barents", da organização Médicos Sem Fronteiras, com 296 migrantes resgatados dos últimos dias, e que aguarda autorização de algum país para atracar.

Segundo a Organização Internacional das Migrações, só este ano mais de 26.000 pessoas foram resgatadas das águas do Mediterrâneo e devolvidas à Líbia, o que representa o dobro dos dados de 2020.

Este ano, cerca de 1.100 pessoas foram dadas como mortas ou desaparecidas em contexto migratório.