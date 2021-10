Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro promove caminhadas

No âmbito do ‘Outubro Rosa’, dedicado à prevenção do cancro da mama, o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro está a promover um conjunto de caminhadas, organizadas pelas diferentes delegações.

Depois do Porto Santo, na passada sexta-feira, ontem, foi a vez de Machico, onde dezenas de pessoas se juntaram numa marcha pela cidade, levando uma mensagem de união e de solidariedade, mas também de esperança e da necessidade de prevenir a doença.

No dia 30 de Outubro, está também marcada uma outra caminhada na Ilha, em Santana.

Durante o mês de Outubro, assinala-se o Dia Mundial da Saúde da Mama, a 15, e o Dia Nacional de Luta Contra o Cancro da Mama, a 30.

Motivo pelo qual a Liga Portuguesa Contra o Cancro desenvolve o movimento 'Outubro Rosa', que nasceu nos Estados Unidos e se assinala em todo o mundo, procurando incentivar à prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama. Com esse propósito, além das caminhadas estão a ser realizadas diversas iniciativas, que envolvem várias entidades.

O cancro da mama é um relevante problema de saúde pública. Segundo os dados estatísticos mais recentes (Globocan, 2021), é o mais frequente em Portugal e em todo mundo.

Se diagnosticado e tratado precocemente, o cancro da mama tem uma taxa de cura superior a 90%. A prevenção e diagnóstico precoce são fundamentais para o aumento da sobrevivência e manutenção da qualidade de vida da mulher.