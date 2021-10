Vitória inequívoca

Boa noite!

Rui Fontes ganhou as eleições no Marítimo de forma inequívoca. Com ele ganharam os que deram a cara por uma alternativa credível num contexto adverso. Ganharam os sócios fartos de desconsiderações e as claques sedentas de mística. Ganharam os que tinham saudades de um clube histórico que foi perdendo referências e se foi descaracterizando à conta de opções suspeitas.

Carlos Pereira perdeu com estrondo e sai pela porta pequena. Não é o único derrotado num processo em que outros da política quiseram tirar dividendos ou ajustar contas com o passado, mas é o principal responsável pelos insucessos que ditaram a revolta da alma maritimista.

Ao Rui Fontes cabe perdoar insultos, recuperar os talentosos, enterrar de vez o jardinismo saltitante, resistir aos devaneios e tudo fazer para que o caos não se instale na hora da mudança. Conselheiros não lhe faltam. A partir de hoje há três Fontes presidentes de importantes clubes regionais: Rui Fontes no Marítimo, Paulo Fontes no Madeira e no Clube de Turismo e António Fontes no Naval. Tomara que no dirigismo desportivo mantenham intactos os supremos valores herdados no seio familiar. Se assim for, até eu volto entusiasmado ao 'caldeirão'.