Madeira permanece no 'verde' no mapa sobre viagens na UE

A Madeira continua a ser considerada uma região de risco baixo para covid-19, com a cor verde, naquele que é o mapa do Centro Europeu para Prevenção e Controlo das Doenças, utilizado como referência nas restrições para viagens.

A categoria verde é a melhor relativa à situação epidemiológica do mapa do ECDC, pois apresenta uma taxa de positividade abaixo do 1% e testagem acima dos 5.000 testes por 100.000 habitantes.

O arquipélago madeirense passou a figurar nesta categoria no passado dia 14 de Outubro, quando foi feita a última actualização, que acontece à quinta-feira.