Já votaram 655 sócios maritimistas

Feitas as contas até às 14h15, 655 sócios maritimistas exerceram o seu direito de voto.

No balanço desta manhã e início de tarde eleitoral, Nuno Teixeira, vice presidente da Assembleia Geral do Marítimo, vinca que a processo está a “correr com absoluta normalidade e com muita serenidade”.

Conforme anunciou o DIÁRIO, houve alguns momentos de tensão à entrada da Tribuna, “aconteceram algumas situações de pessoas que não constavam nos cadernos eleitorais ou porque não têm uma categoria de sócio que lhes permita votar ou porque não têm idade para votar ou porque não têm antiguidade para votar”, explica Nuno Teixeira, acrescentando que essa triagem permite “maior fluidez” na zona de votação.

Quanto ao número de sócios que já exerceram o seu direito de voto - 655 até às 14h15 -, o vice presidente da Assembleia Geral do Marítimo diz crer ser “um bom número” já que estamos “à meio do período de votação”.

Mais de 2.500 sócios votantes

Às 13 horas foi emitido um novo caderno eleitoral, onde consta o nome dos sócios que regularizaram as suas quotas nesta manhã eleitoral, mais de 40 maritimistas.

Os sócios do Marítimo têm até às 17 horas para regularizar as suas quotas e conseguirem, assim, participar neste acto eleitoral.

As eleições para escolher o presidente do Club Sport Marítimo começaram às 09 horas e encerram às 21 horas.

A disputa é entre Carlos Pereira e Rui Fontes.