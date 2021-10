João Camacho viajou desde Barcelona para votar nas eleições do Marítimo

O ex-director desportivo do Marítimo, João Camacho, actual agente da Gestifute - do empresário Jorge Mendes - viajou desde Barcelona para votar nas eleições do clube verde-rubro.

O madeirense foi um dos muitos sócios maritimistas que se deslocaram à Região para participar no acto eleitoral que coloca frente-a-frente as listas de Rui Fontes e Carlos Pereira, algo inédito nos últimos 40 anos de história do emblema insular.

Foto Hélder Santos/ASPRESS

O DIÁRIO sabe que João Camacho chegou esta manhã desde Barcelona, cidade onde esteve a ultimar os pormenores da recente renovação de contrato de Ansu Fati, uma das jóias da formação 'culé'.

Já votaram 655 sócios maritimistas Feitas as contas até às 14h15, 655 sócios maritimistas exerceram o seu direito de voto.

De resto, foram muitos os sócios verde-rubros que se deslocaram até à Madeira para votar, esta sexta-feira, nas eleições que vão apurar o novo presidente do Marítimo. São vários os casos relatados e publicados nas redes sociais, onde se lamenta o facto de muitos associados estarem impossibilitados de votar à distância.