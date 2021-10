Postura da CMF será "trabalhar muito com os empresários"

Pedro Calado, que hoje fez a primeira inauguração do mandato enquanto presidente da Câmara Municipal do Funchal, assegurou que o seu executivo quer "muito trabalhar com os empresários". Reafirmou também a forte intenção de "reduzir ao máximo as taxas municipais", incluído a eliminação, já no próximo ano, da derrama municipal, para que os empresários "tenham mais capacidade de investimento".