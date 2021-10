Produção de Sidra na Madeira mais que quintuplicou no último ano

A produção de sidra na Sidraria de Santo António da Serra mais que quintuplicou no último ano. No primeiro ano de actividade, na campanha de 2020/21, a pequena unidade industrial recebeu 12.350 kg de maçãs que rendeu 6.185 litros de sidra. Na campanha de 2021/22, a até agora única sidraria na Região já produziu 32.400 litros de sidra fruto dos 51.660 kg de maçãs entregues.

Dados revelados durante a visita, esta manhã, do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque à Sidraria de Santo António da Serra, instalada no Centro Cívico daquela freguesia do concelho de Machico.