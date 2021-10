Desemprego baixa 15% na Madeira em Setembro

O desemprego registado baixou 15% na Região no mês de Setembro, face ao período homólogo, segundo dados avançados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional.

Em relação ao mês de Agosto deu-se igualmente uma descida, de 5,5%.

Havia no final do mês passado 16.441 desempregados registados na Madeira, menos 2.987 face a Setembro de 2020 e menos 960 em relação a Agosto deste ano.

Segundo o IEFP, a nível regional no mês de Setembro de 2021, o desemprego registado no País, em termos homólogos, diminuiu em todas as regiões, com destaque para as regiões do Algarve, -23,4% e do Alentejo, -18%. Em relação ao mês anterior, à excepção do Alentejo (+0,9%) todas as regiões apresentam decréscimos no desemprego.

A nível global estão registados 359.148 desempregados no País, menos 12,4% face a Setembro de 2020.