Apoio com apoio se paga

O presidente do Governo Regional usou da palavra na tomada de posse dos órgãos autárquicos de Câmara de Lobos, hoje no Museu da Imprensa da Madeira, para garantir todo o apoio aos câmara-lobenses, nomeadamente nos novos desafios que agora a Região enfrenta, ao nível da digitalização e da qualificação avançada das novas gerações.

Como já dito as empresas tecnológicas representam já 211 milhões de euros e o Governo Regional tem preparado um pacote financeiro de 22 milhões de euros, do PRR, para a área da robótica e da computação nas escolas.

Aproveitando a deixa do autarca Pedro Coelho, que garantiu apoio do município para as próximas regionais, Miguel Albuquerque disse "os compromissos do meu governo para com este concelho serão integralmente cumpridos".

O governante deu destaque ao alicerce que são as juntas de freguesia, parte fundamental do desenvolvimento social e na integração.