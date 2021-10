Nascimento deve manter executivo com três vereadores executivos e trocar de vice-presidente

Com o apoio da ‘coligação’ PSD e CDS, o movimento Ribeira Brava Primeiro (RB1) concretiza esta tarde a reeleição de Ricardo Nascimento para cumprir o terceiro mandato consecutivo como presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, sendo por isso o último quadriénio na liderança da governação municipal, pelo menos neste ciclo, face à lei da limitação de mandatos (3) para os autarcas na presidência dos órgãos executivos.

A tomada de posse dos órgãos autárquicos municipais da Ribeira Brava irá realizar-se nos jardins dos Paços do Concelho, com a presença na Mesa de Honra de Miguel Albuquerque, na condição de presidente do Governo Regional. Albuquerque que é também líder do PSD/M, apresenta-se nesta cerimónia com outro governante, caso de Rui Barreto, que da plateia assistirá à cerimónia na qualidade de presidente regional do CDS.

Ricardo Nascimento, eleito pela primeira vez presidente da Câmara em 2013 pelo PSD, ao ser ‘dispensado’ pelos social-democratas no fim do mandato, (re)candidatou-se em 2017 pelo movimento Ribeira Brava Primeiro (RB1) – então com o apoio do CDS – aposta que resultou em maioria absoluta (51,79 %). Tão absoluta foi a vitória de Nascimento como ‘independente’ que o PSD, nestas Autárquicas de 2021, ‘apoiou-se’ no RB1 para assim poder voltar a ter argumento para partilhar o ‘cantar vitória’ na Ribeira Brava, onde Ricardo Nascimento viria a ser reeleito, agora com ainda mais expressivos 63.19 % dos votos, que se traduz em 6-1 de mandatos, cabendo a isolada oposição ao PS, através da deputada Olga Fernandes.

A candidatura RB1 nas últimas autárquicas conquistou o pleno nos seis órgãos autárquicos – Câmara, Assembleia Municipal e Assembleias de Freguesia.