Bastonário da Ordem dos Psicólogos reúne-se com Governo Regional amanhã

O bastonário da Ordem dos Psicólogos (OPP), Francisco Miranda Rodrigues estará na Região a partir desta quinta-feira, 21 de Outubro, para um encontro com o presidente do Governo Regional, com o secretário regional da Educação e ainda uma conferência dinamizada pela vice-presidente da OPP, Sofia Ramalho.

No âmbito da dinâmica construída entre a OPP e a Região Autónoma da Madeira, realiza-se esta quinta-feira, pelas 17 horas, uma reunião entre o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque e a Ordem dos Psicólogos Portugueses, representada pelo bastonário Francisco Miranda Rodrigues, pela vice-presidente Sofia Ramalho, e pelo presidente da Delegação Regional da Madeira, Renato Gomes Carvalho. Serão realizadas visitas para dar a conhecer a realidade da intervenção psicológica na Região, nomeadamente no Centro de Desenvolvimento da Criança e o NeuroRehabLab.

Já esta sexta-feira, 22 de Outubro, às 9h30, haverá uma cerimónia de assinatura do protocolo de colaboração institucional entre a Ordem dos Psicólogos Portugueses e a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, a acontecer no auditório do Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira. O protocolo visa estabelecer bases de colaboração entre as duas entidades, no sentido da promover o sucesso educativo e valorizar os contributos da psicologia como ciência e profissão na área da educação.

A cerimónia contará com a presença do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, o director Regional de Educação, Marco Gomes, o Bastonário da OPP, Francisco Miranda Rodrigues, e o presidente da Delegação Regional da Madeira da OPP, Renato Gomes Carvalho, entre outros.

Da agenda consta ainda a Conferência 'Que (nova) escola para um (novo) futuro?', dinamizada pela vice-presidente da OPP, Sofia Ramalho.