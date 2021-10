Comissão Regional do PS-Madeira reúne-se no dia 30 de Outubro

A presidente da Comissão Regional do PS-Madeira, em consonância com o Secretariado do Partido, decidiu convocar a próxima reunião do órgão máximo entre congressos para o dia 30 deste mês, pelas 09h30, no Casino Park Hotel (sala Funchal).

Da ordem de trabalhos da reunião da Comissão Regional constam a marcação da data e local do XX Congresso Regional do PS, a apresentação, debate e votação do regulamento para a eleição do Presidente e dos Delegados ao Congresso Regional, bem como da Presidente e da Comissão Política das Mulheres Socialistas da Madeira. Durante o encontro, os comissários regionais irão ainda debater e votar o Regimento da XX reunião magna dos socialistas madeirenses e elegerão a respetiva Comissão Organizadora. A análise da situação política atual encerrará a ordem de trabalhos da reunião da Comissão Regional.