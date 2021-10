Mosquitos? Saiba como se prevenir!

Porque picam os mosquitos?

Os mosquitos necessitam das proteínas existentes no sangue, uma vez que estas são essenciais para nutrir os ovos em desenvolvimento, deste modo convém elucidar que apenas os mosquitos fêmeas picam.

No que se refere aos mosquitos, eles procuram vários sentidos diferentes para localizar uma vítima, incluindo o dióxido de carbono que exalamos, o calor corporal emitido e o odor corporal. Isto explica porque é que algumas pessoas são mais suscetíveis aos ataques de mosquitos do que outras.

Recomendamos a utilização dos seguintes repelentes não dérmicos no seu local de trabalho ou na sua habitação:

- Repelin (repelente) em aerossol, acoplado no doseador automático. Emite uma dose em determinados intervalos de tempo, o que permite um maior efeito de repelência face aos mosquitos;

- Repelin Gel (repelente), é baseado numa combinação de 5 essências naturais ativas, com propriedades repelentes para insetos voadores (moscas e mosquitos).

Como se deve utilizar o Repelin Gel?

- Colocar o boião sobre uma superfície horizontal na zona pretendida.

- Retirar a tampa e desprender o disco de proteção da boca do boião.

- Colocar de novo a tampa.

- Abrir uma, duas ou as três aberturas da tampa, em função do grau de intensidade que se deseja obter.

Este produto é indicado tanto para uso em exteriores como em interiores.

No caso de uso no exterior, deverá ter em atenção que a sua ação é localizada e de curto alcance.

Atente às seguintes recomendações referentes aos nossos repelentes:

- Devido à sua fórmula, as essências naturais no produto difundem-se por evaporação controlada, de uma forma uniforme e constante, alcançando a duração de 4 a 6 semanas, em função da temperatura ambiental e da graduação da abertura utilizada na tampa do frasco;

- Deverá ser colocado ao nível do solo e perto das áreas mais quentes e húmidas, tais como torres de computadores;

- A abertura da embalagem deverá ser regulada de acordo com a área do local, devendo haver sempre um ponto de entrada e saída de mosquitos, ou seja, uma janela aberta, este produto tem qualidades de repelente.

Os repelentes anteriormente recomendados são compostos por essências naturais e não contêm substâncias ativas provenientes de inseticidas. Deste modo, a ausência de inseticidas permitirá criar um ambiente perfumado, agradável, saudável e inofensivo.

Como a Extermínio – Higiene Controle, Lda. poderá ajudá-lo?

Ajudamo-lo a implementar medidas de controlo e prevenção desta praga, na sua casa e outras edificações.

A nossa ação passa por desenvolver ações preventivas e, sempre que necessário, recorremos a metodologias adequadas para controlo desta praga com o mínimo impacto em termos de saúde pública e no ambiente.

Repelin e Repelin Gel são produtos exclusivos da Extermínio – Higiene, Controle Lda, feitos a partir de extratos de plantas com a função principal de repelir os mosquitos.

Entre em contacto connosco para saber mais sobre os nossos produtos e tratamentos preventivos.

