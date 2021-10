Rui Goes Ferreira nomeado para Membro Honorário da Ordem dos Arquitectos

No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Arquitectura, a Secção Regional da Madeira propõe para Membro Honorário da Ordem dos Arquitectos o arquitecto Rui Goes Ferreira (1926 – 1978) nascido na cidade do Funchal.

Formado em Arquitectura pela Escola de Belas Artes do Porto, trouxe para a Madeira a reflexão sobre o papel social do arquitecto, valorizando o uso da paisagem e do lugar como um dado cultural, e pela criação de um 'atelier-escola' que procurou a colaboração de arquitectos não locais na descoberta de novas abordagens e soluções. O seu legado construído ao longo de 20 anos encontra-se disperso pelo arquipélago, e no seu percurso cruzou a Arquitectura com diversos campos do Urbanismo, Arte e Sociedade, onde se destacam: a docência na Academia de Música e Belas Artes da Madeira; o trabalho desenvolvido para a Federação das Caixas de Previdência, como Arquitecto Residente, no Funchal, na realização de vários projectos de unidades e de conjuntos, nomeadamente de habitação individual e colectiva; a colaboração na elaboração do Plano Director da Cidade do Funchal que passou por discussão pública nos Colóquios de Urbanismo, em Janeiro de 1969; e o projecto cultural da Galeria de Artes Decorativas TEMPO, no Funchal, desenvolvido com o escultor Amândio Sousa.

Actualmente o espólio documental do seu trabalho encontra-se na Fundação Marques da Silva.

A Cerimónia de atribuição de título de Membro Honorário terá lugar no Auditório da Ordem dos Arquitectos, em Lisboa, a 22 de Outubro pelas 18h30.

O Arq. Gonçalo Byrne, Presidente do Conselho Directivo Nacional da Ordem dos Arquitectos outorgará Títulos de Membro Honorários aos seguintes arquitectos propostos pelas 7 secções regionais:

António Abel, Alentejo

Célio Melo Costa, Centro

Diogo Seixas Lopes, Lisboa e Vale do Tejo

João Correia Rebelo, Açores

José Paulo Veloso, Algarve

Maria José Marques da Silva, Norte

Rui Goes Ferreira, Madeira

De realçar que no dia 4 de Outubro, foi assinado no Funchal, na sede da Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitectos, um compromisso com a neta de Rui Goes Ferreira, e também arquitecta Madalena Vidigal, para a elaboração do “MAPA DA ARQUITECTURA DE RUI GOES FERREIRA”.

