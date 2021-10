Pandemia e recuperação económica levam Governo Regional ao parlamento

A Conferência dos Representantes dos Partidos agendou para a próxima quinta-feira, dia 21 de outubro o debate mensal com o Governo Regional sobre “a pandemia e o início da recuperação económica”. O tema que “foi sugerido pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS, não mereceu oposição por parte dos restantes partidos políticos”, explicou o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, no final da reunião.

Este é o primeiro debate da III Sessão Legislativa da XII Legislatura que pretende analisar “a recuperação económica e social” e o que o executivo madeirense tem feito e pretende fazer para ultrapassar esta crise criada pela pandemia da Covid-19.

O debate inicia-se com uma intervenção inicial do Governo Regional. Em novembro será a vez do executivo liderado por Miguel Albuquerque propor o tema para o debate mensal no parlamento madeirense.

Os líderes parlamentares decidiram reagendar os plenários da primeira semana de novembro, que acontecem nos dias 2 e 3 em vez de 3 e 4.

Ficou ainda definido que o tema do próximo Parlamento Jovem Regional, destinado aos estudantes do 3.º ciclo, vai ser subordinado à “recuperação do património histórico e cultural da Madeira”.