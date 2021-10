“A Juventude Popular está a crescer", diz Rui Barreto

“A Juventude Popular está a crescer, está forte, está dinâmica e é cada vez mais um espelho do CDS”, disse ontem o líder regional do CDS Madeira, Rui Barreto, na sessão de encerramento do X Congresso da Juventude Popular da Madeira, perante mais de uma centena de jovens, neste que foi um dos maiores congressos da JP em número de participantes.

Rui Barreto endereçou os parabéns ao presidente reeleito, Pedro Pereira, pelo resultado “esmagador” obtido na reunião electiva dos jovens centristas, que se realizou, este fim-de-semana, no Centro de Congresso do Porto Santo.

Num discurso pautado por muitas palmas, Barreto apelou a todos para que sintam orgulho num governo que enfrentou um dos momentos mais difíceis das últimas décadas, com “o útil contributo do CDS”.

Lembrou as bandeiras do partido na oposição, agora concretizadas: “A construção do novo hospital, que já se iniciou, é uma velha aspiração do povo da Madeira, mas foi o CDS que há vinte anos fez essa proposta. Foi o CDS que, na luta na oposição, conseguiu a redução drástica do preço dos passes sociais”.

Lembrou ainda a mais baixa fiscalidade do país para empresas, mas também no IRS “onde já esgotamos o diferencial de trinta por cento, agora alargado a outros escalões" e a rede de cuidados continuados, outra proposta que o partido viu concretizada mesmo a antes de integrar o governo.

Na questão do PRR, que terá 136 milhões de euros para a habitação, a proposta do CDS é que esse montante seja distribuído de forma equitativa pelos 11 concelhos da Madeira e que parte desse valor seja aplicado no apoio às rendas dos casais jovens.

E se todas estas propostas tiveram o cunho do CDS, Rui Barreto não esqueceu a presidência do parlamento que nunca foi “tão aberto a todos como agora”.

O encerramento da reunião magna da Juventude do CDS contou ainda com a presença do recém-empossado presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista, eleito pela coligação PSD/CDS.