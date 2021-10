"Protecção das crianças e jovens em risco é um dos grandes desígnios deste Governo Regional"

A secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania, Rita Andrade, disse, na sessão de abertura das IX Jornadas Pedagógicas do Estabelecimento Vila Mare, que "a protecção das crianças e jovens em risco, e a promoção do seu desenvolvimento pleno e integral, é um dos grandes desígnios deste Governo Regional, que irá cumprir todas as medidas previstas no seu programa de governo, com vista a alcançar este grande objectivo".

“O Estabelecimento Vila Mar é uma das 10 estruturas de acolhimento residencial de crianças e jovens em perigo na nossa Região, sendo esta gerida pelo Instituto de Segurança Social da Madeira e as restantes nove por Instituições Particulares de Solidariedade Social. Nesse sentido, e sendo de extrema importância promover um acolhimento residencial qualificado e de qualidade, acompanhado por equipas técnicas devidamente habilitadas, foi apresentado este programa inovador, de promoção da mentalidade afiliativa, que promove a vinculação, a relação harmoniosa, os afectos na relação com as crianças e jovens acolhidos, destinado aos cuidadores das casas de acolhimento residencial, e que foi já implementado com resultados muito positivos”, referiu a governante.

A todos os colaboradores e jovens que frequentam esta instituição parabenizou pelo seu 41.º aniversário, sublinhando que podem sempre contar com o Governo Regional.

Garantir os cuidados adequados às crianças e jovens em perigo, em cada uma das etapas do seu crescimento, e promover sempre o seu bem-estar foi o mote das IX Jornadas Pedagógicas do Estabelecimento Vila Mar. Um evento bienal integrado nas comemorações do aniversário desta instituição que comemora, este mês, 41 anos de existência.

O tema escolhido para as jornadas que se realizaram no auditório do Estabelecimento Vila Mar foi a 'Promoção da Mentalidade Afiliativa no Acolhimento Residencial', um tema que está na ordem do dia, com a aprovação recente, em Junho passado, na Assembleia Legislativa Regional, dos Decretos Legislativos Regionais que aplicam à Região Autónoma da Madeira o regime de execução do acolhimento familiar, bem como o regime de execução do acolhimento residencial.