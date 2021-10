Motociclistas em protesto revoltados com regras da PSP na Madeira

Vários motociclistas de todo o país vão realizar hoje, pelas 16 horas, uma manifestação em protesto contra as inspecções.

Mas na Madeira as regras são diferentes: a manifestação tem de ser feita a pé e não de moto como nos outros locais. Uma decisão que deixou os motociclistas revoltados e que tem provocado descontentamento, explicou António Manuel.

“É uma reacção do Comando Regional da PSP que nós não entendemos. Não sei até que ponto é que a PSP pode fazer isto e ter uma interpretação diferente da lei. Isto nunca aconteceu. Já organizamos manifestações há mais de 30 anos e nunca a PSP nos proibiu de fazer manifestação com as motos”, disse o representante do Grupo Acção Motociclista.

Apesar do descontentamento os motociclistas concordaram em fazer a manifestação a pé na Região.

Tal como referido acima, estes amantes de motos são contra a implementação das inspecções às mesmas porque “é uma medida que não vai acrescentar nada à segurança rodoviária e praticamente não há registo de acidente provocados por falhas mecânicas nas motos”.

O DIÁRIO contactou o Comando Regional da PSP mas até ao momento não obteve resposta.