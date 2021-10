Mais uma noite com várias intoxicações por álcool no Funchal

À semelhança do que aconteceu no dia em que abriram portas as discotecas no Funchal, vários jovens voltaram a sofrer intoxicações por álcool na madrugada de hoje.

Pelo menos três jovens acabaram por ser levados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, um transporte que foi assegurado pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e pela Cruz Vermelha Portuguesa.