Cinco alunos da Madeira seleccionados para programa de formação internacional da Huawei

A Universidade da Madeira volta a participar no programa Huawei Seeds for the Future Portugal, sendo que cinco alunos dos cursos de engenharia de Computadores, Informática, Electrónica e Telecomunicações foram seleccionados para a 6.ª edição do programa de formação internacional da Huawei na área do conhecimento e da inovação.

Entre hoje e 25 de Outubro, 18 estudantes portugueses, provenientes de cinco estabelecimentos universitários, participam no programa-bandeira da Huawei.

O Seeds for the Future pretende potenciar o talento nacional e inspirar a próxima geração de líderes através da inovação tecnológica e do intercâmbio cultural.