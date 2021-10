Em resposta ao presidente da Câmara Muncipal de São Vicente, o presidente do Governo Regional disse estar disponível para reunir com o secretário regional da Economia, para analisar o discriminação positiva que José António Garcês pediu, nomeadamente no domínio da fiscalidade para os três municípios do Norte.

Curiosamente uma declaração escutada também por Emanuel Câmara, presidente do município do Porto Moniz.