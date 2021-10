Sete políticos da Madeira recebem subvenção vitalícia mas os seus nomes são segredo

Do Orçamento da Região saem 244 mil euros por ano para as contas bancárias de sete antigos políticos, que recebem uma média de 2.900 euros por mês de abono vitalício. O valor pode ser acumulado com pensões, embora estejam definidos tectos máximos. Ao contrário do que acontece a nível nacional, não é possível conhecer os respectivos nomes. O tema faz a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO.

A foto com maior destaque na primeira página ilustra o desaire das equipas madeirenses na Taça de Portugal em futebol. Marítimo e Nacional perderam, no prolongamento, com o Varzim e o Feirense.

Nesta edição revelamos ainda o processo de um casal que não conseguiu justificar às Finanças a origem de 200 mil euros com que comprou dois apartamentos. A respectiva declaração de IRS apresentava apenas 725 euros como rendimentos da família. O fisco detectou e corrigiu a situação, obrigando a família a pagar dezenas de milhares de euros em impostos. Os visados ainda reclamaram nos tribunais, mas perderam a causa.

“Há um projecto, que é ganhar as próximas eleições regionais”. A declaração é do presidente do grupo parlamentar do PS, Rui Caetano, numa entrevista em que diz que Célia Pessegueiro é a dirigente que consegue fazer pontes dentro do partido. O dirigente socialista afirma ainda que o PS admite frente a Lisboa se for para defender os interesses da população.

Por fim, há a notícia de que Paulo Rangel escolheu Rui Abreu para mandatário na Região da sua candidatura à liderança do PSD. Entretanto, o PSD-Madeira pediu a Rui Rio uma clarificação sobre regulamento de quotizações.