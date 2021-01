Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2021 debatido na próxima terça-feira

Uma delegação da Assembleia Legislativa da Madeira, participa na próxima terça-feira, dia 12 de Janeiro, pelas 14h30, por videoconferência, na audição parlamentar sobre o 'Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2021'.

“Com esta audição, a Comissão de Assuntos Europeus pretende promover, para além do debate sobre o Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2021, um debate aprofundado com os principais responsáveis políticos, no âmbito dos assuntos europeus, com vista a contribuir para a seleção das iniciativas que se afigurem de especial relevância política para o país, e que serão objeto de escrutínio pela a Assembleia da República durante o ano de 2021”.

O debate deste ano conta com as participações: da Comissária Europeia responsável pelas Reformas e Coesão, Elisa Ferreira, com os deputados da Assembleia da República, com os deputados portugueses no Parlamento Europeu, com Representantes da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu em Portugal e ainda com os deputados das Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

A delegação madeirense, nesta audição, é composta pelos parlamentares Jacinto Serrão (PS), Adolfo Brazão (PSD), Bruno Miguel Melim (PSD), Marina Barbosa (PS), Ana Cristina Monteiro (CDS-PP) e Ricardo Lume do PCP.

Devido à situação pandémica, os deputados madeirenses participam por videoconferência a partir do salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, é quem vai abrir os trabalhos e cabe ao presidente da Comissão dos Assuntos Europeus da Assembleia da República, Luís Capoulas dos Santos, fazer a introdução do debate.