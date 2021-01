Resgatado homem em apuros no mar de São Vicente

Um homem entrou ontem à tarde no mar de São Vicente e não conseguiu voltar para terra.

O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, tendo a Capitania do Porto do Funchal sido informada e pedido a colaboração do SANAS Madeira.

De imediato foi activada a Estação de Salvamento do Porto Moniz que, às 18h29, foi informada que o indivíduo teria sido arrojado para terra, estando os bombeiros a prestar-lhe assistência por apresentar ferimentos, informou o SANAS na sua página.