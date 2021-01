Muitas árvores no chão e queda de vidros

O temporal deu trabalho acrescido também aos Bombeiros Sapadores do Funchal, que saíram várias vezes desde o final da tarde de ontem devido à queda de árvores e galhos, em consequência do vendo forte que atingiu o Funchal. Nas chamadas efectuadas para este quartel, de destacar uma para acudir a uma queda de vidros para a via pública de um prédio localizado na Avenida das Madalenas.

Quanto à limpeza de árvores e galhos, os Sapadores mobilizaram equipas para a Av. Zarco, para o Caminho da Ponte, em Santo António, para a Rua das Virtudes, para a Rua do Mercado da Penteada, para o Caminho do Pilar, para a Rua Urbanização do Galeão e para a Estrada Comandante Camacho de Freitas.