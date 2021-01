Mulher ferida numa colisão em Santa Rita

Uma mulher de 38 anos ficou ferida, esta manhã, na sequência de uma colisão ocorrida na recta de Santa Rita.

Para o local seguiram dez elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal com quatro veículos, entre os quais uma viatura de desencarceramento que não chegou a ser utilizada uma vez que a vítima saiu do carro pelos seus próprios meios.

A sinistrada queixava-se de dores nas costas e nas pernas, tendo sido encaminhada para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.