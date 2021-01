Morre mulher baleada no Capitólio

Uma mulher que foi hoje atingida por uma bala dentro do Capitólio após a invasão do edifício por manifestantes pró-Trump morreu, noticia a Associated Press, que cita duas fontes a coberto do anonimato.

A Polícia Metropolitana anunciou estar a liderar a investigação ao incidente, mas não adiantou pormenores sobre as circunstâncias do disparo.

Os disparos ocorreram quando dezenas de apoiantes do Presidente cessante, Donald Trump violaram o perímetro de segurança do Capitólio norte-americano enquanto os membros do Congresso estavam reunidos para formalizar a vitória do Presidente eleito, Joe Biden, nas eleições de 03 de novembro.

A sessão de ratificação dos votos das eleições presidenciais dos EUA teve de ser interrompida devido aos distúrbios provocados pelos manifestantes pró-Trump no Capitólio.

Imagens transmitidas pelo canal MSNBC mostraram uma mulher a ser transportada numa maca com uma forte hemorragia enquanto alguns legisladores gritam "foram disparados tiros" e membros da segurança do Capitólio sacam das armas na sala do plenário da Câmara dos Representantes.

Apoiantes do Presidente cessante dos EUA, Donald Trump, entraram hoje em confronto com as autoridades junto ao Capitólio, em Washington, enquanto os membros do congresso estavam reunidos para formalizar a vitória do Presidente eleito, Joe Biden, nas eleições de novembro.

A sessão de ratificação dos votos das eleições presidenciais dos EUA teve de ser interrompida devido aos distúrbios provocados pelos manifestantes pró-Trump no Capitólio.

As autoridades de Washington D.C. já decretaram o recolher obrigatório entre as 18:00 e as 06:00 locais (entre as 23:00 e as 11:00 em Lisboa).

Pelo menos uma pessoa foi ferida por uma bala e a polícia teve de usar armas de fogo para proteger congressistas.

O Presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que os violentos protestos ocorridos no Capitólio foram "um ataque sem precedentes à democracia" do país e instou Donald Trump a pôr fim à violência.

Pouco depois, Trump pediu aos seus apoiantes e manifestantes que invadiram o Capitólio para irem "para casa pacificamente", mas repetindo a mensagem de que as eleições presidenciais foram fraudulentas.