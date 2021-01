Paulina Chiziane, Pepetela e José Luís Peixoto estreiam podcast literário

Paulina Chiziane, Pepetela, José Luís Peixoto e outros escritores de Portugal, Brasil, Angola, Cabo Verde e Moçambique estão entre as atrações principais do podcast "Cruzamentos literários", que estreitará em 21 de janeiro.

O projeto terá 12 episódios no primeiro semestre do ano, que servirão para mostrar como importantes escritores de língua portuguesa pensam o mundo e o papel da literatura na contemporaneidade.

"Procuramos discutir não só a literatura, a obra dos escritores convidados, mas também o mundo e as diferenças de visão de mundo que existem nos países de língua portuguesa" explicou em entrevista à Lusa Selma Caetano, coordenadora do podcast.

"Os autores e curadores vão conversar sobre temas como poligamia, racismo, entre outros, e sobre as diferenças culturais que existentes entre países de língua portuguesa", acrescentou.

A coordenadorado projeto adiantou que os cruzamentos da obra dos autores convidados e os temas centrais debatidos com ajuda dos curadores em cada episódio, que terão em média 40 minutos de duração, foram pensados para despertar reflexões.

"Colocaremos sempre em confronto os temas tratados pelos autores convidados de diferentes nacionalidades para fazer uma análise das diferenças culturais existentes nos países de língua portuguesa, que falam o mesmo idioma", frisou Selma Caetano.

A coordenadora também explicou que o "Cruzamentos Literários" terá 12 episódios no primeiro semestre, publicados quinzenalmente, sempre às quintas-feiras, a partir do dia 21 de janeiro, na plataforma Spotify.

No primeiro episódio, a jornalista, escritora e curadora portuguesa Isabel Lucas conversa com a escritora moçambicana Paulina Chiziane. O podcast é ilustrado com leituras de passagens das obras de Chiziane, pela escritora brasileira Veronica Stigger.

O segundo episódio será apresentado pelo jornalista, crítico literário e curador brasileiro Manuel da Costa Pinto, em diálogo com o escritor português Mário de Carvalho. As leituras são da atriz e jornalista Carmem Morentzsohn.

O terceiro episódio traz o escritor e poeta angolano Ondjaki, que conversará com a escritora brasileira Ana Maria Gonçalves. As leituras ficam por conta da slammer e pesquisadora brasileira Roberta Estrela D'Alva.

O quarto episódio reunirá a professora brasileira de literaturas africanas Rita Chaves, que conduz a conversa com o escritor angolano Pepetela. As leituras são do poeta brasileiro Ricardo Aleixo.

Na lista de autores convidados nos epidódios do podcast também constam Cristovão Tezza, José Luís Tavares, Milton Hatoum, Noemi Jaffe, José Eduardo Agualusa, Dulce Maria Cardoso e Mbate Pedro.

"Além de fazer um mapeamento da produção [contemporânea da literatura] em língua portuguesa e da obra de seus autores, o projeto também pretende estimular o trânsito dos livros entre países, entre todos os países que falam o nosso idioma", frisou Selma Caetano.

"É muito importante termos acesso aos livros do continente africano, aos livros portugueses e eles [africanos e europeus] também precisam ter acesso aos livros dos autores brasileiros (..) Queremos começar um movimento, fazer estes cruzamentos literários aproveitando que o suporte virtual [do podcast] que chega a todos os países e tem alcance maior", concluiu a coordenado do projeto.

Criado a partir de uma parceria que reuniu o Instituto Camões, Instituto da Cooperação e da Língua (IP), a Fundação Calouste Gulbenkian e a Associação Oceanos, o podcast "Cruzamentos Literários" integra a Programação Cultural da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia.