Portugal joga hoje cartada decisiva para o Euro’2022

A selecção portuguesa de andebol masculino tem hoje o seu primeiro dos dois compromissos com a Islândia na qualificação para o Campeonato da Europa de 2022.

O Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, será o palco do encontro desta tarde, que tem início agendado para as 19h30, com transmissão televisiva na RTP2.

Integados no Grupo 4 da qualificação, a equipa das Quinas, que conta com o jogador madeirense João Ferraz e ainda com Paulo Fidalgo, treinador do Madeira Andebol SAD, que ocupa o cargo de técnico-adjunto na selecção, lidera a classificação com quatro pontos em dois jogos já realizados, enquanto a forte equipa islandesa está no segundo lugar com dois pontos em apenas um único jogo realizado. Já Israel (um jogo disputado) e Lituânia (dois jogos cumpridos) estão no fundo da tabela com zero pontos.

Para este primeiro duelo – o segundo acontece domingo em Reykjavik – o seleccionador Paulo Pereira esta optimista num bom resultado e muito devido ao excelente gupo que lidera.

“Estou sempre optimista, com um grupo destes como é que eu posso não estar optimista?! Nós trabalhamos sempre no sentido que todos façam parte do grupo de forma activa, o que significa que se faltar alguém, temos outras pessoas para fazer o que nós planeámos, daí a minha confiança” Paulo Pereira, seleccionador nacional

“A chave para o sucesso é relativamente simples, é conseguirmos anular aquilo que eles têm de bom e conseguirmos potenciar as nossas qualidades. Se conseguirmos aplicar bem o modelo de jogo e fizermos bem o que temos planeado, penso que iremos vencer.” Paulo Pereira, seleccionador nacional

João Ferraz perto das 70 internacionalizações

O madeirense que ocupa o lugar de lateral direito, quer na selecção quer na sua equipa, o HSC Suhr-Arau da Suíça, foi uma das peças importantes de Portugal no Europeu de 2020, onde a equipa atingiu um brilhante sexto lugar final.

Neste encontro o atleta de sexta-feira fará 31 anos de idade poderá somar a sua 67.ª internacionalização.

De referir que o madeirense que começou o andebol no Grupo Desportivo do Estreito é o quinto jogador, nesta lista de convocados para os encontros com a Islândia, mais internacional de Portugal.