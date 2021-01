Exposição das Mesas de Natal com Bordado Madeira para ver até amanhã

A Bordal – Bordados da Madeira decidiu recriar o espírito natalício madeirense com a Exposição de ‘Mesas de Natal com Bordado Madeira’. Nesta 5º Edição a exposição, que termina amanhã, dia 6 de Janeiro, teve como palco a loja/fabrica na Rua Fernão Ornelas 77.

Atendendo aos tempos difíceis que todos temos vivido, a Bordal "resolveu abrir a fábrica e loja ao público em geral para concretizar esta iniciativa lado a lado com a produção do Bordado Madeira", lê-se numa nota de imprensa.

"Desafiamos 3 designers que estão connosco desde a primeira edição em 2016 para decorar a sua mesa. Será então possível admirar três mesas – 1 na loja decorada pela Lilia e João Paulo Gomes, 1 na área do desenho/estamparia decorada pela Nini Andrade Silva e 1 na area do lavar/engomar decorada pelo Dino Gonçalves", acrescenta a mesma nota.

Este ano existe "uma mensagem especial para os madeirenses: Neste natal mais do que nunca utilize os seus bordados, mime-se a si e à sua família com uma linda mesa de natal e não esqueça de oferecer o que é local, o que é nosso!"

A Bordal foi fundada a 10 de Março de 1962, e desde 1998 tem como sócios Susana Vacas e João Vacas. Ao longo destes 21 anos a empresa dedicou-se à inovação e adaptação do Bordado Madeira aos tempos atuais, promovendo a sua divulgação no mercado regional e internacional, procurando aumentar a exportação dos seus produtos para diversos países nos quatro cantos do Mundo.

Com fábrica própria e 1 loja na baixa da cidade. Em 2014 a Bordal criou o Roteiro Histórico do Bordado Madeira visitável na sua fábrica.