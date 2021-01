Competições nacionais de andebol com 11 jogos cancelados

O prolongamento até ao próximo dia 18 de Janeiro, das medidas plasmadas em anteriores resoluções do Governo Regional, vai fazer cancelar duas duplas jornadas para as equipas femininas madeirenses que militam na I Divisão Nacional.

CS Madeira e Madeira Andebol SAD tinham agendado o regresso competitivo para o próximo fim de semana, mas tudo indica que com o prolongar das medidas que impedem as equipas não profissionais de competir fará com que estes jogos sejam reagendados.

No Sábado, dia 9 de Janeiro, o Madeira SAD receberia o Leça e o CS Madeira o Santa Joana. No dia 10 de Janeiro, haveria lugar à habitual troca de asdversários. Também a formação masculina do CS Marítimo que actua na II Divisão, iria defrontar fora de portas no Sábado o Albicastrense e Académica de Coimbra terá estes encontros adiados.

Para o fim de semana de 16 e 17 de Janeiro, e porque as actuais medidas se irão pronlongar até dia 18 de Janeiro, tudo indica que os jogos entre Madeira SAD e Benfica e CS Madeira contra o Assomada, previstos para dia 16 de Janeiro, (no Domingo a habitual troca de equipas), e o CS Marítimo frente ao Estarreja também a ter lugar no sábado dia 16 serão cancelados.