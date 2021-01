Orquestra Clássica da Madeira recorda Carlos do Carmo

A Orquestra Clássica da Madeira (OCM) reagiu há instantes à morte do fadista Carlos do Carmo, que faleceu esta sexta-feira, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, vítima de um aneurisma numa artéria aorta.

Numa simbólica homenagem, a OCM manifesta o seu "profundo pesar" pela partida de um dos fadistas mais respeitados do panorama nacional e recordou "com alegria o homem, o artista maior da cultura portuguesa, destacando a sua sensibilidade e modéstia".

Morreu o fadista Carlos do Carmo O fadista Carlos do Carmo morreu hoje de manhã aos 81 anos no hospital de Santa Maria, em Lisboa, disse o filho à Lusa.