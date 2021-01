Miguel Albuquerque lamenta morte de Carlos do Carmo

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, lamentou a morte de Carlos do Carmo e assumiu que o artista "era mais do que um fadista".

Através de uma publicação no Facebook, o chefe do executivo madeirense é da opinião que "Portugal perdeu um dos maiores da sua música", aquele que para si era tido como "um dos principais rostos da candidatura do Fado a Património Imaterial da Humanidade".

Morreu o fadista Carlos do Carmo O fadista Carlos do Carmo morreu hoje de manhã aos 81 anos no hospital de Santa Maria, em Lisboa, disse o filho à Lusa.

Pela sua voz, levou mais do que o Fado além-fronteiras. Levou um país inteiro, elevou a Língua Portuguesa, enalteceu os nossos poetas, fez viajar a nossa tradição, levou a nossa saudade até às comunidades portuguesas. Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira

Antes de endereçar as suas condolências "à família e amigos", Miguel Albuquerque reforçou ainda a sua admiração por Carlos do Carmo. "Deixa-nos, mas perdurará a sua obra e o seu legado entre um povo que tem o fado no seu ADN".