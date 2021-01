PSD apresenta voto de pesar pelo falecimento de José António de França Pitão

O Grupo Parlamentar do PSD deu entrada, na Assembleia Legislativa da Madeira, de um voto de pesar pelo falecimento do advogado José António de França Pitão.

"Advogado, com uma carreira brilhante, França Pitão começou por estar inscrito na Ordem dos Advogados no Conselho Distrital de Coimbra, desde 1979, e, depois, a partir de 1986, no Conselho Distrital da Madeira, tendo sido seu Vogal, entre 2002/2004. Era actualmente membro do Conselho Geral da Ordem dos Advogados", refere através de uma nota de imprensa.

"Ao longo de vários anos, deu um contributo fundamental para a formação dos jovens advogados madeirenses. Foi orador em diversas conferências e autor de importantes obras na área do Direito, que pensou com profundidade", sustenta.

À família e amigos, à advocacia e à justiça, o Grupo Parlamentar "endereça sentidas condolências, enaltecendo o seu profissionalismo, humildade, dedicação, sentido ético e o contributo científico para o Direito e para o exercício da advocacia na Região".