China quer "cooperação" em vez de "confronto" com EUA

O chefe de missão da China para a União Europeia (UE), Zhang Ming, espera uma relação de "cooperação" e não de "confronto" com os Estados Unidos, e apela a que a UE prossiga o caminho para a "autonomia estratégica".

"A China felicita Joe Biden pela sua posse. Esperamos trabalhar em conjunto com a administração americana num espírito que não seja de conflito nem de confronto, mas de respeito mútuo e de cooperação mutuamente benéfica. Que nos foquemos na cooperação em vez do confronto, em gerir as diferenças entre os dois lados e trazer de volta a relação China-EUA a um nível saudável e estável", refere Zhang Ming em entrevista à agência Lusa e outros meios de comunicação social portugueses em Bruxelas.

Frisando que, numa altura em que o mundo enfrenta "desafios severos", o regresso dos Estados Unidos ao Acordo de Paris e à Organização Mundial do Comércio (OMC) são "boas notícias", o embaixador chinês reproduz as palavras do Presidente da China, Xi Jinping, que referiu, na segunda-feira durante uma intervenção no fórum de Davos, que "um mundo dividido não pode ajudar a Humanidade a enfrentar desafios".

"O confronto irá levar a Humanidade para um beco sem saída. E, de qualquer forma, é suposto a comunidade internacional trabalhar de maneira junta, solidária, e cooperar estreitamente para um futuro partilhado", aponta.

Zhang Ming refere assim que, nos últimos anos, tanto a relação entre os Estados Unidos e a China como a relação entre os Estados Unidos e a UE "passaram por dificuldades", e frisa as semelhanças entre a situação chinesa e europeia.

"Tanto a China como a UE são vítimas do unilateralismo e do protecionismo e acreditamos ambos no multilateralismo e na abertura do sistema internacional de comércio. (...) Somos ambos poderes para a paz internacional", destaca.

O embaixador sublinha assim que, enquanto "parceiros estratégicos abrangentes", a relação entre a UE e a China "resistiu ao teste das mudanças, dos desafios do tempo e da situação internacional", e refere que tem o seu "próprio valor independente".

"Pessoalmente, tenho total confiança no futuro do desenvolvimento das relações entre a UE e a China. (...) Espero que a UE mantenha o espírito [da autonomia estratégica] e a desenvolva, e que guie a sua relação externa com membros diversos da comunidade internacional, incluindo a China e incluindo os Estados Unidos, para o bem da estabilidade e do progresso do mundo", afirma.

Nesse sentido, Zhang Ming frisa a questão da fabricante chinesa Huawei e dos seus equipamentos 5G, que foi acusada, durante a administração Trump, de espionagem através da instalação de 'back doors' [portas traseiras de acesso] nos seus dispositivos, tendo a Comissão Europeia, face às acusações americanas, criado medidas para reforçar a cibersegurança no desenvolvimento das redes 5G, rejeitando sempre estar a fazê-lo contra qualquer fabricante ou país.

O embaixador chinês diz que nota "duas tendências erradas" na questão da rede 5G, sendo a primeira a "destruição intencional de regras" por parte de "certos países", que qualificam as empresas de "fornecedores de alto risco" em termos de segurança, sem "apresentarem qualquer prova concreta".

A segunda, refere, é "ignorar as leis que regem as operações de mercado e desenvolvimentos tecnológicos", sublinhando que "qualquer ataque politicamente motivado para distorcer as cadeias de valor das redes 5G" é prejudicial para os "fornecedores, operadores e consumidores".

Frisando assim que a questão do 5G não se prende com a "ascensão e os interesses de um dado país", mas antes com a "ordem e o princípio dos mercados", Zhang Ming pede que a UE "oiça atentivamente as vozes dos académicos e dos círculos empresários" -- citando um estudo da universidade de Oxford que refere que a Huawei criou 16,4 mil milhões de euros na Europa e 224,300 empregos --, que "respeite as leis do mercado e trate com justiça outros países do mundo".

"A questão que estamos a discutir não é uma questão sobre os interesses de uma empresa ou do emprego na Europa. Estou preocupado com o facto de que as regras estar a ser ignoradas ou até destruídas", frisa.