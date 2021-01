PSD vai recomendar à República "solidariedade" para com as populações afectadas pelo temporal

O Grupo Parlamentar do PSD destacou, hoje (dia 23 de Janeiro), o "empenho" e "a rápida resposta" do Governo Regional relativamente às intempéries que assolaram o concelho de São Vicente, no passado dia 25 de Dezembro. Resposta essa que, para os social-democratas, contrasta com a "falta de solidariedade do Governo da República". É neste contexto que o PSD irá dar entrada, na Assembleia Legislativa, de um Projecto de Resolução a recomendar essa mesma solidariedade para com as populações afectadas, conforme explicou o deputado Guido Gonçalves numa visita ao local.

“Em apenas três semanas, o Governo Regional, em articulação com a Câmara Municipal de São Vicente e coordenado com diversas entidades públicas envolvidas neste processo, não só respondeu às necessidades logo após as intempéries como já apresentou o levantamento dos prejuízos causados e diretamente relacionados com a reconstrução que se impõe nas freguesias da Ponta Delgada e da Boaventura, num esforço que foi essencial e determinante para garantir a melhor resposta às populações”, disse, na ocasião, o deputado, vincando que a disponibilidade financeira demonstrada, "tanto pelo Governo Regional quanto pela autarquia de São Vicente", irá permitir "uma intervenção transversal a diversas áreas afectadas".

Guido Gonçalves referia-se concretamente à recuperação de: infra-estruturas públicas; moradias danificadas pelo temporal; rede de distribuição de água potável e água de rega; fornecimento de energia eléctrica e rede viária regional e municipal.

Nesta visita, o deputado destacou, ainda, a preocupação revelada, neste processo e pelo Governo Regional, quanto à mitigação dos riscos deste tipo de catástrofes, "uma vez que parte destas verbas serão investidas em obras estruturantes do ponto de vista da segurança, no sentido de prevenir futuras ocorrências".