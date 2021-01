Ansiedade devido à covid-19 aumenta venda de calmantes na Madeira

Bom dia! A ansiedade devido à covid-19 fez aumentar a venda de calmantes na Madeira. O tema que faz manchete no DIÁRIO deste domingo explica que em 2020 foram vendidas 221 mil embalagens de medicamentos relacionados com a saúde mental.

A Associação Nacional de Farmácias na Madeira fala mesmo do esgotamento de uma das substâncias ansiolíticas mais conhecidas no mercado. Psiquiatras recomendam a criação de rotinas.

Outros temas em destaque

Resolvido em quatro minutos: Nacional regressa às vitórias na I Liga ao vencer o Famalicão por 2-1. Alvinegros colam-se ao Marítimo, que joga hoje em Guimarães.

Nacional regressa às vitórias na I Liga O Nacional regressou hoje às vitórias na Liga NOS, ao vencer o Famalicão por 2-1, em jogo que marcou o arranque da 16.ª jornada do principal campeonato do futebol português.

Mudanças no calendário escolar dependem dos exames nacionais: Ao contrário do continente, as escolas da Madeira não alteram as férias de Carnaval e Páscoa. Mas a situação pandémica e a República podem forçar alterações na recta final do ano lectivo.

Mais quatro mortes e 98 infecções: Nos últimos 7 dias houve menos 166 casos do que a semana anterior. Há ainda 295 casos suspeitos em análise.

Burlões enganam madeirenses na venda de carros 'on-line': Supostos burlões são lisboetas e surgem em cinco dezenas de casos semelhantes.

