Já há equipas iniciais para o jogo Guimarães-Marítimo

Vitória SC e Marítimo ‘sobem’, a partir das 15 horas, ao relvado do Estádio D. Afonso Henriques, para aquele que será o único jogo de hoje referente à 16.ª jornada da Liga NOS.

Com alguns jogadores lesionados e outros castigos os verde-rubros foram obrigados a alterar o onze inicial para o encontro em Guimarães, e isto em relação ao encontro da Taça de Portugal disputado na passada quarta-feira onde viriam a ser eliminados pelo Estoril Praia.

Amir está de volta à equipa, depois de Caio Secco ter estado no jogo da Taça. Pedro Pelágio volta à titularidade, substituindo o castigado Cláudio Winck, enquanto Lucas Áfrico rende, no centro da defesa Kerkez. No meio campo Bambock regressa, para o lugar de Correa e Marcelo Hermes rende o madeirense Fábio China. Por último de salientyar a saída de Alipour para entrar Rafik Guitane.

O técnico Milton Mendes irá, assim, fazer alinhar no onze inicial: Amir, Pedro Pelágio, Réne Santos, Lucas Áfrico, Leo Andrade, Jean Irmer, Bambock, Rúben Macedo, Rafik Guitane, Marcelo Hermes e Joel Tagueu.

Já o técnico do Vitória, João Henriques fez três alterações forçadas. Trmal, Suliman e Wakaso jogam nos lugares de Bruno Varela, Jorge Fernandes e Pepelu. De referir que Bruno Varela e Pepelu estão infectados com Covid-19.

Eis o onze do Vitória: Trmal, Sacko, Suliman, Mmin, Mensah; André André, Wakaso, André Almeida, Quaresma, Estupinan e Rochinha.

O árbitro é o leiriense Fábio Veríssimo que terá como auxiliares Bruno Rodrigues e Sérgio Jesus.

Quanto às contas na tabela classificativa, com 26 pontos e numa série de duas vitórias seguidas, e três jogos sem perder, os vimaranenses seguem no sexto posto, com menos um jogo do que os rivais, e em caso de vitória ultrapassam o Paços de Ferreira, quinto com 28.

Além do quinto lugar, chegar aos 29 pontos colocaria os minhotos a um ponto do rival e vizinho Sporting de Braga, quarto, e a quatro do pódio, em que o Benfica é terceiro, com 33.

Do outro lado, o Marítimo soma 17 pontos e é 10.º, procurando regressar aos triunfos após a derrota com o Paços de Ferreira na Madeira (3-0), embora se encontre em recuperação face ao primeiro terço do campeonato, com sete pontos somados nos últimos cinco encontros disputados.