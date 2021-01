Quem irá arbitrar os jogos do Nacional e do Marítimo?

CD Nacional e CS Marítimo estão de regressa, este fim-de-semana, à Liga NOS ( I Liga), e em jogos referentes à 16.ª jornada do principal campeonato do futebol português.

Esta tarde ficou conhecida as equipas de arbitragem que irão dirigir os encontros dos clubes madeirenses, com o primeiro a entrar em acção a ser o conjunto alvinegro.

Depois do precioso empate no Estádio da Luz, diante do Benfica, a equipa orientada por Luís Freire recebe o Famalicão, este sábado, no Estádio da Madeira. Uma partida que tem o seu início agendado para as 15h30 e que terá como árbitro, Tiago Martins. O juiz lisboeta terá como seu assistentes Pedro Mota e Hugo Ribeiro, enquanto o madeirense Anzhony Rodrigues será o quarto árbitro. Finalmente na Cidade do futebol, e com a responsabilidade do vídeo-árbitro, estarão Rui Oliveira e João Bessa Silva.

Quanto aos verde-rubros, deslocam-se domingo a Guimarães para defrontar o Vitória SC, e após o desaire nos quartos-de-final da Taça de Portugal diante do Estoril-Praia.

Em jogo agendado para as 15horas no Estádio D. Afonso Henriques, Fábio Veríssimo foi o nomeado para dirigir a partida, contando com Bruno Rodrigues e Sérgio Jesus como árbitros auxiliares, enquanto João Gonçalves será o quarto árbitro. Já no VAR estarão Gustavo Correia e Inácio Pereira.