Vitória de Guimarães tenta 'assalto' ao quinto lugar na recepção ao Marítimo

O Vitória de Guimarães procura hoje subir ao quinto lugar da I Liga portuguesa de futebol na receção ao Marítimo, no único jogo do dia da 16.ª jornada do campeonato.

Com 26 pontos e numa série de duas vitórias seguidas, e três jogos sem perder, os vimaranenses seguem no sexto posto, com menos um jogo do que os rivais, e em caso de vitória ultrapassam o Paços de Ferreira, quinto com 28.

Além do quinto lugar, chegar aos 29 pontos colocaria os minhotos a um ponto do rival e vizinho Sporting de Braga, quarto, e a quatro do pódio, em que o Benfica é terceiro, com 33.

Do outro lado, o Marítimo soma 17 pontos e é 10.º, procurando regressar aos triunfos após a derrota com o Paços de Ferreira na Madeira (3-0), embora se encontre em recuperação face ao primeiro terço do campeonato, com sete pontos somados nos últimos cinco encontros disputados.

Apesar da recuperação à entrada de 2021, os madeirenses sofreram um revés a meio da semana, com a derrota frente ao secundário Estoril Praia (3-1), a jogar em casa, e perderam a chance de seguirem para as meias-finais da Taça de Portugal.

Em caso de vitória, os madeirenses podem subir à condição ao sétimo lugar, aproximando-se do rival de hoje.

A covid-19 trouxe sortes diferentes às duas formações para este fim de semana: se João Henriques não terá o habitual titular na baliza Bruno Varela, o suplente Jhonatan nem o médio espanhol Pepelu, com testes positivos, Milton Mendes viu o avançado Rodrigo Pinho, que fez 13 golos em 15 jogos esta época, recuperar, integrando os convocados para Guimarães.

A 16.ª jornada da I Liga portuguesa prossegue até terça-feira e tem na segunda-feira o 'jogo grande', o dérbi lisboeta entre o líder Sporting e o Benfica, em Alvalade, no mesmo dia da receção do campeão em título FC Porto ao Rio Ave.

Programa da 16.ª jornada:

- Sábado, 30 jan:

Nacional - Famalicão, 2-1.

Tondela - Farense, 2-0.

Portimonense - Boavista, 1-2.

- Domingo, 31 jan:

Vitória de Guimarães - Marítimo, 15:00.

- Segunda-feira, 01 fev:

Santa Clara - Belenenses SAD, 17:00.

FC Porto - Rio Ave, 19:00.

Moreirense - Sporting de Braga, 19:45.

Sporting - Benfica, 21:30.

- Terça-feira, 02 fev:

Gil Vicente - Paços de Ferreira, 20:15.