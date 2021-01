Comercialização de banana diminuiu 2,0% face a 2019

Em 2020, foram comercializadas 21 222,6 toneladas de banana, na primeira venda, menos 426,9 toneladas do que em 2019. O valor representa um decréscimo relativo de 2,0%, de acordo com os dados que a Direcção Regional de Agricultura (DRA) facultou à Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

A banana de categoria extra registou um aumento de 6,9%, enquanto a banana de categoria de 1.ª categoria recuou 20,1% e a de 2.ª categoria caiu 37,3%.

Do total de banana comercializada no ano em análise, 85,1% foi expedida tendo como destino principal o Continente (84,7% em 2019). Por sua vez, a banana de categoria extra representou 80,5% do total comercializado (73,8% em 2019), atingindo as 17 076,0 toneladas transaccionadas.

Setembro foi o mês de 2020 a maior quantidade de banana comercializada (2 759,7 toneladas) e Fevereiro o de menor abundância (1 038,0 toneladas).

Janeiro e Março foram os meses com a maior subida homóloga (+35,7% e +29,9%, respectivamente). Outubro e Novembro registaram as quebras mensais homólogas mais significativas na comercialização de banana de -19,1% e -17,0%, respectivamente.