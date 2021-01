106 novos casos de Covid-19 na Madeira

Há 106 novos casos positivos a reportar esta quarta-feira, na Madeira, passando a Região a contabilizar, desde o início da pandemia, 4.767 casos confirmados de covid-19 no território regional.

Trata-se de 103 casos de transmissão local, na sua maioria já associados a contactos ou contextos de casos positivos e três casos importados (provenientes da Polónia, Alemanha e Venezuela). As investigações epidemiológicas dos casos estão ainda em curso.

Há ainda assinalar que dois dos casos de transmissão local reportados esta quarta-feira foram identificados no âmbito da investigação epidemiológica em curso numa Estrutura Residencial para Pessoas Idosas do sector público, neste caso no Lar da Bela Vista. No que respeita ao surto identificado nesta instituição, à data foram confirmados um total de 70 casos de covid-19 (47 residentes e 23 colaboradores). Aguardam-se ainda alguns resultados definitivos de testes laboratoriais efectuados hoje.

Com mais 97 casos recuperados a reportar e a Região passa a contabilizar 2.777 casos recuperados de Covid-19. Feitas as contas são 1.955 os casos activos, dos quais 114 são casos importados e 1841 são de transmissão local.

Relativamente ao isolamento dos casos activos, a assinalar que 79 pessoas se encontram hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça (73 pessoas em Unidade Polivalente e 6 na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19) e 42 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

No total, há 261 novas situações que se encontram em estudo pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou ao SESARAM, EPERAM. Investigações epidemiológicas estão em curso.