Programas de inclusão para os mais pobres abrangem 92 milhões de pessoas

O Banco Mundial alertou ontem que a utilização de programas de inclusão económica está a aumentar o número de abrangidos, abarcando agora quase 92 milhões de pessoas de 20 milhões de agregados familiares em 75 países.

De acordo com o Relatório sobre o Estado da Inclusão Económica 2021, hoje divulgado em Washington, "este aumento sem precedentes é motivado pelo aumento dos programas liderados pelo governo em investimentos em proteção social, rendimentos e empregos e inclusão financeira, uma tendência que deverá continuar, especialmente nas áreas afetadas pelo conflito, mudanças climatéricas e choques".

O relatório "examinou mais de 200 programas em 100 organizações e salienta as intervenções em termos de adaptações económicas para cumprir objetivos específicos no Bangladesh, Peru, Índia e na região do Sahel".

Os programas de inclusão económica "ajudam a aumentar os rendimentos e os ativos dos agregados familiares e das pessoas mais pobres no mundo através de um grande esforço de intervenções coordenadas", que normalmente incluem uma combinação de transferências em espécie, formação ou treino, acesso a financiamento e ligações ao mercado, escreveram os peritos do Banco Mundial.

