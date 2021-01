Regiões ultraperiféricas querem reforço do POSEI

Os governos das Regiões Ultraperiféricas são da opinião que as verbas do POSEI deveriam ser reforçadas no próximo quadro comunitário, entre 2023 e 2027, para fazer face às realidades agrícolas e necessidades financeiras de cada uma das regiões.

Esta foi uma das conclusões da reunião por videoconferência que reuniu o secretário regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, juntamente com o director regional de Agricultura e os gestores da GESBA. A eles juntaram-se os governantes dos países que têm Regiões Ultraperiféricas (RUP) e ainda do Eurodom.

“Está tudo em aberto”, assegura Humberto Vasconcelos, que contraria a ideia de que o corte de 3,9% proposto pelo Parlamento Europeu para o POSEI seja já um dado adquirido.

Refira-se que o regime POSEI, que é financiado pelo Fundo Europeu Agrícola de Garantia, foi criado para os departamentos ultramarinos franceses (Guadalupe, Martinica, Guiana Francesa, Reunião e, desde 2014, Maiote) em 1989, tendo sido introduzido em 1991 para as ilhas Canárias, os Açores e a Madeira, e inclui dois tipos de Apoios à Produção Local, em prol da produção tradicional, que representa os setores históricos de exportação (tais como a banana), e em prol dos chamados produtos de diversificação, regra geral, para consumo local (frutos e produtos hortícolas e produção animal).