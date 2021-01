A comercialização do Vinho Madeira registou, em 2020, uma redução de 22% em valor e 17% em quantidade. O ano fechou com 2,6 milhões de litros de vinho generoso da Madeira vendidos que corresponderam a um total de 14,6 milhões de euros, ou seja, menos quatro milhões de euros do que os valores registados em 2019.

Segundo a presidente do Instituto do Vinho Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM), Paula Jardim Duarte, os números de 2020 confirmam uma redução em praticamente todos os mercados, à exceção da França, que registou um aumento de 2% em quantidade e 7% em valor.

As vendas de Vinho Madeira em França, tal como afirmou a presidente do IVBAM, “acabam por ser surpreendentes, face às consequências que a pandemia COVID-19 tem tido nas economias, quer internacional, quer nacional e regional, naturalmente, com impacto, também, na comercialização do Vinho Madeira”.

Além da França, a presidente do IVBAM acrescenta ainda que “há também a registar, pela positiva, o aumento substancial das vendas para o mercado chinês, tendo-se registado um aumento na ordem dos 54% – que é muito expressivo – com um valor global próximo dos 750 mil euros”.

Há ainda a realçar, conforme sublinhou Paula Jardim Duarte, “os resultados da comercialização de Vinho Madeira na Suíça, um mercado que também cresceu cerca de 20% – atingindo os cerca de 350 mil euros –, e que acreditamos que tem ainda margem para crescer muito mais”.

De acordo com a presidente do IVBAM, “a descida mais significativa na comercialização de Vinho Madeira ocorreu no mercado nacional, onde estão também incluídas as vendas na Região, com uma diminuição no valor na ordem dos 54%, fruto da redução acentuada no turismo”.

Conforme referiu a presidente do IVBAM, “a comercialização do Vinho Madeira acompanhou também, de certa forma, o movimento turístico na Região. Por outras palavras, com menos turistas vendeu-se, também, menos Vinho Madeira, não apenas no comércio e nas lojas da especialidade, mas, igualmente, na restauração e na hotelaria”.

Ainda assim, Paula Jardim Duarte sublinha que, “entre os dias 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2020, foram comercializados no mercado nacional mais de 264 mil litros de Vinho Madeira – a maior parte na Região –, que corresponderam a um valor superior a 2,2 milhões de euros. Isso também reflete o esforço que tem sido feito pelos operadores, pelo Governo Regional e pelo IVBAM, com várias iniciativas para promover e dinamizar o sector, a mais recente das quais a campanha ‘Ofereça o que é único neste Natal’, cujo objetivo foi, precisamente, o de promover o consumo dos produtos regionais, como o Vinho Madeira, os vinhos tranquilos, o rum agrícola, o Bordado Madeira e o artesanato”.

Além disso, acrescenta também Paula Jardim Duarte, “face às circunstâncias, resultantes da pandemia COVID, desde logo nas maiores restrições para os eventos presenciais, foi necessário adequar a estratégia e, sobretudo, os meios para a promoção do Vinho Madeira”.

Nesse sentido, recorda Paula Jardim Duarte, “foram reforçadas as ações no plano digital, permitindo que o IVBAM pudesse reforçar a visibilidade e notoriedade do Vinho Madeira nos diferentes mercados, não apenas no plano internacional, onde estamos a desenvolver várias ações, em países como os Estados Unidos e Japão, mas também a nível nacional”.

A juntar à promoção, Paula Jardim Duarte recorda também “a importância das ajudas à transformação que foram concedidas aos operadores pelo Governo Regional, através do IVBAM, que permitiram apoiar o sector de uma forma transversal e, particularmente, as muitas famílias que encontram na viticultura uma importante fonte de rendimentos”.

Paula Jardim Duarte acredita que, este ano, “as expetativas é de que as vendas de Vinho Madeira aumentem, à medida também que os efeitos da pandemia comecem a regredir, por força das campanhas de vacinação em massa contra a COVID-19 em curso um pouco por todo o mundo”.

Além disso, neste momento, disse, “estão também já a ser delineadas algumas das ações que o IVBAM pretende desenvolver, no sentido de, em articulação com os operadores, e em função também do evoluir da situação económica, promover o Vinho Madeira, quer nos mercados ditos tradicionais, quer em novos mercados”.